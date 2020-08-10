Евгений Плющенко показал фрагменты произвольной программы бронзовой призерки Чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Александры Трусовой, перешедшей в его команду в мае этого года от Этери Тутберидзе. На видео, которое тренер выложил на своей странице в Instagram, 16-летняя фигуристка исполняет каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

«4Lz-3T из произвольной программы Александры „Ромео и Джульетта“. Первая часть „Целую тебя“ Крейга Армстронга, вторая часть „Нежная ночь“ Абеля Корзеневски, третья часть „Монтекки и Капулетти“ Ричарда Клайдермана», — прокомментировал ролик Плющенко.

Instagram @plushenkoofficial

Поклонники Плющенко и его учениц в восторге от достижений Александры. Они пишут, что с нетерпением ждут ее участия в соревнованиях и наперебой желают успехов.

«Мощь!»

«Красотка! Высоченный лутц!»

«Прям „вколачивает“ прыжки! Саша, умничка! Ждем на соревнованиях!»

«Такое сильное и мощное катание, скольжение выглядит улучшенным. Молодец, Саша!»

«Удачи, Саша! Ты будешь прекрасной Джульеттой!» — восхищаются пользователи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне стало известно, что еще одна спортсменка — олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных — покинула Этери Тутберидзе и перешла в команду Евгения Плющенко. Ранее так же поступили еще три фигуристки — Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная.