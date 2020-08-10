Плющенко показал фрагменты новой произвольной программы Трусовой — видео
Фигуристка перешла к новому тренеру от Этери Тутберидзе в мае 2020.
Закрыть
Смотрите также:
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Чем закончилась встреча тигра и удава на большой дороге — видео
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Instagram @plushenkoofficial
Евгений Плющенко показал фрагменты произвольной программы бронзовой призерки Чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Александры Трусовой, перешедшей в его команду в мае этого года от Этери Тутберидзе. На видео, которое тренер выложил на своей странице в Instagram, 16-летняя фигуристка исполняет каскад из четверного лутца и тройного тулупа.
«4Lz-3T из произвольной программы Александры „Ромео и Джульетта“. Первая часть „Целую тебя“ Крейга Армстронга, вторая часть „Нежная ночь“ Абеля Корзеневски, третья часть „Монтекки и Капулетти“ Ричарда Клайдермана», — прокомментировал ролик Плющенко.
Поклонники Плющенко и его учениц в восторге от достижений Александры. Они пишут, что с нетерпением ждут ее участия в соревнованиях и наперебой желают успехов.
«Мощь!»
«Красотка! Высоченный лутц!»
«Прям „вколачивает“ прыжки! Саша, умничка! Ждем на соревнованиях!»
«Такое сильное и мощное катание, скольжение выглядит улучшенным. Молодец, Саша!»
«Удачи, Саша! Ты будешь прекрасной Джульеттой!» — восхищаются пользователи.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне стало известно, что еще одна спортсменка — олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных — покинула Этери Тутберидзе и перешла в команду Евгения Плющенко. Ранее так же поступили еще три фигуристки — Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная.
Читайте также
52%
0.14 86.83
-0.34
Нашли ошибку?