Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе

Еще одна выдающаяся фигуристка покинула команду тренера Этери Тутберидзе — победительница Олимпиады 2014 года Елена Ильиных. Отныне 26-летняя спортсменка будет заниматься под руководством заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко.

«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe Олимпийская Чемпионка Сочи — Елена Ильиных. Добро пожаловать!» — написал в личном Instagram-аккаунте прославленный фигурист.

«Я очень счастлива работать с вами в одной команде! Спасибо вам!» — тут же отреагировала на публикацию Ильиных.

Instagram @plushenkoofficial

За последние месяцы от Этери Тутберидзе ушли сразу три титулованные спортсменки: двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова вместе с тренером Сергеем Розановым, чемпионка РФ по младшему возрасту Вероника Жилина, а также чемпионка Европы и победительница финала Гран-при 2020 года Алена Косторная. Бывшей наставнице все предпочли команду фигуриста Плющенко.

В то время как сама Тутберидзе по данному поводу не дает конкретных комментариев, а лишь публикует в Instagram чересчур эмоциональные посты, ее знаменитые коллеги пытаются найти хоть какое-то объяснение.

В частности, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, что «массовое бегство» спровоцировала серьезная конкуренция в коллективе Тутберидзе. По ее словам, «перебор талантов» в одной команде — это очень тяжело. В данном случае уделять максимум внимания каждому перспективному спортсмену просто не получится, а ежедневные «Олимпийские игры» не вынесет никто.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото фигуристки Алены Косторной в академии Евгения Плющенко.