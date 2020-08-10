Эпичные видео: Москву затопили сильнейшие ливни
Местные жители едва ли не вплавь добирались до дома.
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Фото, видео: EPA / YURI KOCHETKOV, Instagram @maksiminozemtcev
Сильный ливень обрушился на Москву и ближайшее Подмосковье в понедельник, 10 августа. Коммунальные службы едва успевали справляться с последствиями разгула стихии. А в отдельных районах под воду уходили не только люди, но и машины. Кадрами с места событий очевидцы делились в сети.
Вот, к примеру, Максим Иноземцев из Железнодорожного отправился утром на работу в совершенно легком одеянии и сланцах на босу ногу. Домой возвращаться планировал пешком и явно не подозревал, что попадет в столь патовую ситуацию: сквозь дикий смех, мужчина причудливо перепрыгивал бурные реки.
«Вот это дождичек сегодня! Вот это я понимаю! Боже! Я вот в таких туфлях и мне пофигу, я сейчас уже по колено в воде просто! Я такого дождя еще в жизни не видел!» — комментировал разгул стихии оратор.
Вторил ему и житель юго-западного района Москвы. Пользователь @affrika78 поделился кадрами из окрестностей ЖК «Солнцево парк», где из-за проблем с ливневыми канализациями по асфальтированным дорогам было трудно проехать даже на машине.
А вот в центре столицы женщины были вынуждены переносить на себе даже взрослых детей, чтобы те не промокли насквозь во внезапно образовавшихся озерах.
«В Москве снова потоп!» — констатировал Алексей Царев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять полос перекрыли на МКАД из-за утечки газа после ДТП.
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