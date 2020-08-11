Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?

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Анастасия Шадская
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Новое внушительное денежное пособие будут выплачивать работающим пенсионерам при увольнении.

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Рогулин

В Трудовой кодекс Российской федерации были внесены поправки, которые защитят права работающих пенсионеров при увольнении. В таком случае им будет положена дополнительная единовременная выплата около 36 тысяч рублей, сообщает Primpress.

Федеральный закон № 210-ФЗ был опубликован еще 13 июля и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки вступили в силу 12 августа. Согласно данному документу, работник старшего возраста, уже являющийся пенсионером, при увольнении по собственному желанию или требованию руководства должен получить выплату в размере его среднемесячного оклада, но не меньше суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ).

МРОТ составляет 12130 рублей. При увольнении пожилому сотруднику могут выплатить и выходное пособие в размере как минимум двух МРОТ. Таким образом, новая выплата при увольнении пенсионера в 2020 году составит 36390 рублей. Сумма может быть и больше — в зависимости от щедрости бывшего работодателя.

Чтобы претендовать на новую выплату, в течение 15 дней после увольнения пенсионер должен написать на имя начальника заявление, пишет «Экономика сегодня».

Данная выплата станет неплохим подспорьем для пожилых людей при увольнении. А 5-tv.ru ранее писал, какие льготы положены в России лицам предпенсионного возраста еще до выхода на пенсию.

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