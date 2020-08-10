Предпенсионеры: кому в 2020 году положены льготы еще до выхода на пенсию

За первую половину 2020 года Пенсионный фонд РФ (ПФР) получил и обработал более 1,2 миллиона заявлений от граждан предпенсионного возраста. Таковыми считаются по новому законодательству россияне, которые должны были уже выйти на пенсию до повышения пенсионного возраста. Все они имеют права на ряд льгот, сообщает официальный портал Пенсионного фонда.

Обоснования для льгот

Чтобы узнать о предпенсионном статусе, требуется обратиться с заявлением в отделения ПФР, на портал Госуслуги или в ближайший многофункциональный центр (МФЦ) в своем районе. Специалисты подскажут, на какие бонусы можно рассчитывать вовремя так называемого переходного периода 2018–2028 годов, когда максимальный возраст выхода на пенсию поэтапно повышается.

Запросы за предпенсионеров поступают и от центров занятости, специалисты которых занимаются программами переобучения, помогают им повысить квалификацию, получить новые знания, освоить современные технологии, а также платят им повышенное пособие по безработице. По данным «Экономики сегодня», именно им было выслано с января по июнь больше всего подтверждений предпенсионного статуса — около 932 тысяч.

В 2020 году нужно иметь как минимум 11 лет подтвержденного документально стажа, а также 18,6 балла в специальном пенсионном коэффициенте.

Положенные льготы

В абсолютном большинстве случаев бенефициары программы получают льготы федерального характера, хотя в ряде регионов есть и дополнительные бонусы только для «своих». В остальном всем предпенсионерам в РФ положено одно и то же:

Льготный проезд;

Бесплатные лекарства;

Скидка на оплату ЖКУ и капремонта;

Отмена имущественного налога;

Отмена земельного налога;

Два оплачиваемых дня в год на бесплатную диспансеризацию;

Защита от увольнения по причине возраста;

Защита от дискриминации по возрасту при приеме на работу.

Часть этих льгот ранее полагалась только после выхода на пенсию. В 2020 году правом на все вышеперечисленные льготы могут воспользоваться женщины, рожденные в 1968 году и ранее, а также мужчины от 1963 года рождения или старше.

Опасная и тяжелая работа, специальный стаж, участие в испытаниях летательных аппаратов и иной техники, проживание в северных регионах РФ дают право на более ранний выход на пенсию. «Северные пенсии» по-прежнему будут выдаваться на пять лет раньше, так что и предпенсионерами они становятся на пять лет раньше других россиян, что касается также рыбаков и оленеводов из числа малых народностей.

Особые условия

Представители ряда профессий могут претендовать на статус предпенсионера не на основании своего возраста, а когда отработают положенный срок. Это прописано для каждой профессии отдельно.

Преподавателям — после выработки минимального педагогического стажа;

Водителям общественного транспорта — через 15/20 лет для женщин/мужчин, но не ранее 50/55 лет соответственно.

Медикам — предпенсионный возраст наступает с выработки специального стажа, в любом возрасте.

Многодетные матери с пятью родными или приемными детьми могут выйти на пенсию уже в 50 лет, а статус предпенсионера положен им за пять лет до этого. Родители и опекуны инвалида детства также имеют это право, как и жительницы севера России, воспитавшие до восьми лет хотя бы двоих детей.

Основанием для этого также может стать длительная работа на вредном производстве, потеря трудоспособности, наличие инвалидности, травма во время военной службы, участие в борьбе с последствиями техногенных катастроф, статус жертвы подобного происшествия (Чернобыльская АЭС, ядерные испытания в Семипалатинске и т.д.), и многое другое.

На обладателей пенсий по инвалидности, перечисленных на сайте ПФР, правила повышения пенсионного возраста не распространяются.

Льготы не распространяются

Платить налоги должны не только молодые трудящиеся россияне, но и предпенсионеры. Однако рассчитывать на снижение налогового бремени они могут по правилам старого законодательства — с 55/60 лет для женщин или мужчин соответственно.

Все, кто имеет основания для более раннего выхода на пенсию, эту льготу получают одновременно с получением статуса пенсионера.

Помощь от ПФР

Десятилетний переходный период, который продлится до 2028 года, вызывает много вопросов у будущих пенсионеров. Чтобы обеспечить им максимальную информационную поддержку, в ПФР был создан и запущен в эксплуатацию специальный сервис информирования, куда собираются данные о всех гражданах, достигших предпенсионного возраста.

Доступ к сервису имеют работодатели, органы власти и различные ведомства, а также центры занятости для населения.

С 2028 года все женщины будут выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины — с 65 лет.

5-tv.ru писал, что в России может появиться налоговый вычет на пенсию.