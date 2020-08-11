МИД РФ пообещал «зеркально» ответить на высылку дипломатов из Словакии
Власти Словакии заявили о высылке трех россиян из-за подозрений в шпионаже.
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Фото, видео: EPA / SERGEY DOLZHENKO
МИД России пообещал зеркально ответить на высылку наших дипломатов из Словакии. Братислава заподозрила троих россиян в шпионаже и обязала покинуть страну в течение недели. Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны, словацкие спецслужбы «установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции».
«Традиционно последует зеркальный ответ», — сообщили в российском ведомстве после соответствующего заявления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии освободили российского журналиста Семена Пегова, задержанного в ходе массовых протестов в Минске.
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