МИД РФ пообещал «зеркально» ответить на высылку дипломатов из Словакии

МИД России пообещал зеркально ответить на высылку наших дипломатов из Словакии. Братислава заподозрила троих россиян в шпионаже и обязала покинуть страну в течение недели. Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны, словацкие спецслужбы «установили, что деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции».

«Традиционно последует зеркальный ответ», — сообщили в российском ведомстве после соответствующего заявления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии освободили российского журналиста Семена Пегова, задержанного в ходе массовых протестов в Минске.