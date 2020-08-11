«Я определенно пригласил бы его»: Трамп хочет видеть Путина на саммите G7

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Анастасия Шадская
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Президенту США пришлось вновь отложить саммит «большой семерки».

Фото, видео: Zuma\TASS Lehtikuva/Jussi Nukari

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность провести новый саммит G7 после президентских выборов Штатах. Он объявил об этом на очередной пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне, пишет портал Ktla.com.

Изначально саммит «большой семерки» планировался на июнь в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции американского президента. Но в мае все пришлось отменить из-за ограничений, связанных с коронавирусом, перенести на сентябрь, но теперь и эту дату отложили, ведь выборы президента в США традиционно проходят только в ноябре. Решение о проведении мероприятия в этом году остается за Трампом, так как США в этом году является председателем в G7.

Глава Америки заявил, что официально лидеров стран-участниц и государств-гостей саммита пока не созывали. Однако обсуждение с ними уже идет. На вопрос журналистов, готов ли Трамп пригласить для участия и президента России Владимира Путина, его американский коллега ответил утвердительно.

«Я определенно пригласил бы его. Я думаю, что он важное действующее лицо», — сказал американский лидер.

В США и раньше говорили, что РФ могла бы принять участие в заседании саммита «большой семерки», но заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков это опроверг. По его мнению, без присутствия на саммите Китая обсуждать какие-либо вопросы о международной политике и экономике будет бессмысленно, пишут «Известия».

5-tv.ru писал о мнении Дональда Трампа о причинах выхода России из G8.

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