«Она его раздражала!» — Трамп назвал истинную причину выхода России из G8

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Виктория Андреева
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Американский лидер уверен, что знает имя человека, способствовавшего исключению РФ из Большой Восьмерки.

«Она его раздражала!» — Трамп назвал истинную причину выхода России из G8

Фото: www.globallookpress.com /Chris Kleponis

Президент США Дональд Трамп объявил, что знает истинную причину, по которой российской стороне пришлось выйти из состава G8, пишет URA.RU.

Так, по версии американского лидера, виновным в этом следует считать его предшественника — 44-го президента США Барака Обаму.

«Смешно наблюдать за тем, как продажный Джо Байден читает всякие заявления в отношении России. Ведь все эти тексты написаны другими людьми! Россия давно переиграла и его, и Барака Обаму, пока те находились у власти. Активность России так раздражала Обаму, что он мечтал выгнать ее из G8, которая тогда еще так называлась. США всегда были слабы во всем. Но особенно в отношении России!» — поделился своими наблюдениями с подписчиками в Twitter Трамп.

Twitter @realDonaldTrump

Известно, что Россия покинула состав Большой восьмерки весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма. В 2018-м пришедший к власти в США Дональд Трамп предложил вернуться к прежнему составу G7, однако противники американского лидера из партии демократов уговорили повременить с подобными решениями. При этом единственной причиной была мнимая «угроза с российской стороны для всего мирового сообщества».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России отреагировали на предложение Дональда Трампа поучаствовать в саммите G7.

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