Авиакомпании меняют ваучеры на билеты несуществующих рейсов

Российским авиакомпаниям, которые вместо денег за отмененные рейсы выдают клиентам ваучеры на будущие перелеты, грозят крупные штрафы. Временная мера поддержки, предложенная правительством, касалась лишь билетов проданных до 1 мая во время массовой отмены авиасообщенния, однако, как выяснилось, практика продолжается до сих пор.

Как рассказали «Известиям» в «Общероссийском объединении пассажиров», дело дошло до откровенного мошенничества. Менеджеры пользуются неосведомленностью граждан. Например, билеты на несуществующие рейсы в города Евросоюза купить можно, а вот вернуть деньги — нет. Письмо с требованием разобраться в ситуации отправлено в Кабинет министров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, удастся ли россиянам в этом году отдохнуть в Европе.