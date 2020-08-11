Авиакомпании меняют ваучеры на билеты несуществующих рейсов

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Письмо с требованием разобраться в мошенничестве российских авиакомпаний направлено в кабмин.

Фото, видео: imago images / Christian Ohde, 5-tv.ru

Российским авиакомпаниям, которые вместо денег за отмененные рейсы выдают клиентам ваучеры на будущие перелеты, грозят крупные штрафы. Временная мера поддержки, предложенная правительством, касалась лишь билетов проданных до 1 мая во время массовой отмены авиасообщенния, однако, как выяснилось, практика продолжается до сих пор.

Как рассказали «Известиям» в «Общероссийском объединении пассажиров», дело дошло до откровенного мошенничества. Менеджеры пользуются неосведомленностью граждан. Например, билеты на несуществующие рейсы в города Евросоюза купить можно, а вот вернуть деньги — нет. Письмо с требованием разобраться в ситуации отправлено в Кабинет министров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, удастся ли россиянам в этом году отдохнуть в Европе.

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