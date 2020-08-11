Стоит ли россиянам рассчитывать на отдых на европейских курортах этим летом?

Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов посоветовал россиянам не строить планы на отдых на европейских курортах летом этого года, пишут РИА Новости.

«Летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — приготовился расстроить многих россиян Чижов.

Поехать в Европу не получится из-за пандемии коронавируса. Ранее была надежда, что ЕС включит Россию в списки стран, граждане которых могут въезжать на его территорию. Но в конечный вариант документа по открытию границ Россия не вошла

Всего страны ЕС на данный момент могут посещать граждане только десяти стран — и до конца лета вряд ли туда будет включена Россия. Списки на въезд составляются с учетом данных о распространении коронавируса, проценте зараженных от общего числа жителей и мер по улучшению ситуации со стороны властей.

5-tv.ru писал, как встречают первых русских туристов на курортах Турции.