Жуткое видео: Полчища мотыльков атакуют Тверь

Эфирная новость 10

Как объясняют ученые, подобное нашествие насекомых — ежегодное явление.

Жуткое видео: Полчища мотыльков атакуют Тверь

Фото: www.globallookpress.com © FLPA/Richard Becker, 5-tv.ru

Один из районов Тверской области накрыли полчища мотыльков. Видео опубликовали в социальных сетях жители города Торжок. Мириады насекомых заполонили город, ночью они вылетают на свет.

По словам ученых, облака из белокрылых мотыльков — явление ежегодное. Насекомые вылупляются из личинок в реке, и живут лишь один день. Для людей мотыльки не опасны, хотя и могут доставить ряд неприятностей. На ночных магистралях тучи насекомых буквально парализуют автомобильное движение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор предупредил о нашествии агрессивных тропических клопов.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.78
0.14 86.83
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
Жуткое видео: Полчища мотыльков атакуют Тверь
7:00
ТОП-4 знака зодиака, которые найдут настоящую любовь в 2020 году
6:51
«Коллективное помешательство»: Власти Канн о сообщениях о стрельбе
6:39
Годы неудачи окупились: Пара из Подмосковья выиграла в лотерею пять миллионов рублей
6:27
Лиза и Гарри Галкины попробовали выполнить шпагат в воздухе, прыгая на батуте
6:15
Какие тайны в себе хранит «Остров фортов» в Кронштадте?

Сейчас читают

«Самое милое семейство»: Климова показала трогательные фото с прогулки с детьми
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок