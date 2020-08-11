Жуткое видео: Полчища мотыльков атакуют Тверь

Один из районов Тверской области накрыли полчища мотыльков. Видео опубликовали в социальных сетях жители города Торжок. Мириады насекомых заполонили город, ночью они вылетают на свет.

По словам ученых, облака из белокрылых мотыльков — явление ежегодное. Насекомые вылупляются из личинок в реке, и живут лишь один день. Для людей мотыльки не опасны, хотя и могут доставить ряд неприятностей. На ночных магистралях тучи насекомых буквально парализуют автомобильное движение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор предупредил о нашествии агрессивных тропических клопов.