Роспотребнадзор предупредил о нашествии агрессивных тропических клопов

Закрытые из-за пандемии границы, не стали препятствием для распространения другой тропической угрозы — Роспотребнадзор предупреждает о появлении в России нового вида клопов, завезенных из жарких стран.



Как показали исследования, заграничные насекомые оказались куда опаснее и агрессивнее обычных — если уже поселились в квартире, то избавиться от непрошенных гостей практически невозможно. И это еще не все беды.

Андрей Захаров выяснил, нашествие опасных насекомых в жилых домах может быть неслучайным.