Роспотребнадзор предупредил о нашествии агрессивных тропических клопов
Исследователи отмечают, что избавиться от незваных квартирантов будет практически невозможно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Langl; 5-tv.ru
Закрытые из-за пандемии границы, не стали препятствием для распространения другой тропической угрозы — Роспотребнадзор предупреждает о появлении в России нового вида клопов, завезенных из жарких стран.
Как показали исследования, заграничные насекомые оказались куда опаснее и агрессивнее обычных — если уже поселились в квартире, то избавиться от непрошенных гостей практически невозможно. И это еще не все беды.
Андрей Захаров выяснил, нашествие опасных насекомых в жилых домах может быть неслучайным.
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