Фрагмент потолка рухнул на ребенка в аварийном доме на улице Тургенева в городе Златоуст Челябинской области. О вопиющем инциденте стало известно после того, как жильцы разрушающегося на глазах здания обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». Активисты сняли видеоролик, на кадрах которого зафиксирован весь масштаб бедствия людей, живущих в нечеловеческих условиях.

Пострадавший мальчик рассказал, что обрушение произошло в ванной, когда он принимал душ.

«Я зашел в душ, помылся, вышел, вот сюда встал, на меня упала доска одна», — сказал Матвей Песоцкий.

Жители бывшей общаги отмечают, что капитального ремонта в доме не было более 20 лет. Люди регулярно оплачивают услуги ЖКХ и, как могут, поддерживают чистоту и порядок в, мягко говоря, обветшавшем здании.

Собственники квартир жалуются, что в доме проваливаются полы, рассыпаются стены и практически прогнила вся система канализации. Когда на третьем этаже кто-то пользуется санузлом, отходы жизнедеятельности льются в жилища, которые расположены ниже.

Жители дома утверждают, что местные чиновники, не говоря об управляющей компании, знают об их бедственном положении. Несмотря на это, никакой реакции властей и надзорных органов нет.

Видео: фрагмент потолка рухнул на ребенка в аварийном доме под Челябинском 1/5 «Гражданский патруль» 2/5 «Гражданский патруль» 3/5 «Гражданский патруль» 4/5 «Гражданский патруль» 5/5 «Гражданский патруль»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка погибла при обрушении стены под Костромой.