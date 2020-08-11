Видео: фрагмент потолка рухнул на ребенка в аварийном доме под Челябинском
Вопиющий инцидент произошел на днях в городе Златоуст.
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Фото, видео: «Гражданский патруль»
Фрагмент потолка рухнул на ребенка в аварийном доме на улице Тургенева в городе Златоуст Челябинской области. О вопиющем инциденте стало известно после того, как жильцы разрушающегося на глазах здания обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». Активисты сняли видеоролик, на кадрах которого зафиксирован весь масштаб бедствия людей, живущих в нечеловеческих условиях.
Пострадавший мальчик рассказал, что обрушение произошло в ванной, когда он принимал душ.
«Я зашел в душ, помылся, вышел, вот сюда встал, на меня упала доска одна», — сказал Матвей Песоцкий.
Жители бывшей общаги отмечают, что капитального ремонта в доме не было более 20 лет. Люди регулярно оплачивают услуги ЖКХ и, как могут, поддерживают чистоту и порядок в, мягко говоря, обветшавшем здании.
Собственники квартир жалуются, что в доме проваливаются полы, рассыпаются стены и практически прогнила вся система канализации. Когда на третьем этаже кто-то пользуется санузлом, отходы жизнедеятельности льются в жилища, которые расположены ниже.
Жители дома утверждают, что местные чиновники, не говоря об управляющей компании, знают об их бедственном положении. Несмотря на это, никакой реакции властей и надзорных органов нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка погибла при обрушении стены под Костромой.
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