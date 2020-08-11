В России увеличили штрафы за продажу табака детям
Закон об ужесточении административной ответственности за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним вступает в силу с 11 августа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /PIC, 5-tv.ru
В России вступил в силу закон, ужесточающий административную ответственность за продажу табачной продукции несовершеннолетним. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Теперь продажа табака или снюса детям, не достигшим 18 лет, повлечет штраф до 20 тысяч рублей. Должностные лица при нарушении закона заплатят 50 тысяч, а юридические лица 150 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Минздраве предложили неожиданный способ борьбы с курением. В ведомстве рассказали, как можно отучить россиян от чрезмерного потребления табака.
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