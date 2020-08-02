Сигаретам — бой! В Минздраве предложили неожиданный способ борьбы с курением
В ведомстве рассказали, как можно отучить россиян от чрезмерного потребления табака.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, imagebroker/Ariane Lohmar; ТАСС / Почуев Михаил, MARTIAL TREZZINI
В Минздраве РФ предложили неожиданный способ борьбы с чрезмерным потреблением табака. Главный терапевт Оксана Драпкина заявила, что снизить спрос на сигареты поможет повышение ценника. В связи с чем предложила поднять размер акциза — налогового сбора — до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По словам эксперта, такие меры позволят быстро и эффективно бороться с проблемой табакокурения.
«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — цитирует Драпкину РИА Новости.
Вместе с тем главный терапевт Минздрава напомнила и об идее внедрения единообразной, стандартной упаковки для табачной продукции с красочными предупреждениями, а также об инициативе поднятия минимального возраста для сбыта табака до 21 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2020 году цены на табачные изделия и электронные сигареты могут вырасти на 20-25%.
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