В Минздраве РФ предложили неожиданный способ борьбы с чрезмерным потреблением табака. Главный терапевт Оксана Драпкина заявила, что снизить спрос на сигареты поможет повышение ценника. В связи с чем предложила поднять размер акциза — налогового сбора — до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По словам эксперта, такие меры позволят быстро и эффективно бороться с проблемой табакокурения.

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — цитирует Драпкину РИА Новости.

Вместе с тем главный терапевт Минздрава напомнила и об идее внедрения единообразной, стандартной упаковки для табачной продукции с красочными предупреждениями, а также об инициативе поднятия минимального возраста для сбыта табака до 21 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2020 году цены на табачные изделия и электронные сигареты могут вырасти на 20-25%.