Сигаретам — бой! В Минздраве предложили неожиданный способ борьбы с курением

|
Виктория Андреева
56

В ведомстве рассказали, как можно отучить россиян от чрезмерного потребления табака.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, imagebroker/Ariane Lohmar; ТАСС / Почуев Михаил, MARTIAL TREZZINI

В Минздраве РФ предложили неожиданный способ борьбы с чрезмерным потреблением табака. Главный терапевт Оксана Драпкина заявила, что снизить спрос на сигареты поможет повышение ценника. В связи с чем предложила поднять размер акциза — налогового сбора — до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По словам эксперта, такие меры позволят быстро и эффективно бороться с проблемой табакокурения.

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — цитирует Драпкину РИА Новости.

Вместе с тем главный терапевт Минздрава напомнила и об идее внедрения единообразной, стандартной упаковки для табачной продукции с красочными предупреждениями, а также об инициативе поднятия минимального возраста для сбыта табака до 21 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2020 году цены на табачные изделия и электронные сигареты могут вырасти на 20-25%.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
Власть неконтролируемых эмоций: астрологический прогноз на первую неделю августа
20:49
Сигаретам — бой! В Минздраве предложили неожиданный способ борьбы с курением
20:36
«Неужели это правда?!» — Самбурская анонсировала новый сезон «Универа»
20:23
Грандиозное шоу! В Чехове с размахом отметили 90-летие со дня основания ВДВ
20:02
Видео: Телеведущую зверски избили и пытались изнасиловать в поезде при ее сыне
19:48
Сябитова рассказала, почему вне работы не общается с Гузеевой и Володиной

Сейчас читают

Узнай свою судьбу! Что сулит разным знакам зодиака полнолуние 3 августа?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок