«Не доволен выборами»: Галкин высмеял образ Реввы с усами

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Софья Зуева
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Актер и певец Александр Ревва опубликовал фотободборку в Instagram, которую прокомментировал знаменитый юморист.

Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov

Актер и певец Александр Ревва, известный телезрителям под псевдонимом Артур Пирожков, превращает в шоу даже обыденные эпизоды жизни. В этот раз шоумен развлекся в барбершопе.

Instagram @arthurpirozhkov

«Все, я сейчас буду прощаться с моей любимой бородкой… Пушком, да!» — сообщил артист на своей странице в Instagram.

«Не доволен выборами»: Галкин высмеял образ Реввы с усами

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Instagram @arthurpirozhkov

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Instagram @arthurpirozhkov

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Instagram @arthurpirozhkov

4/6

Instagram @arthurpirozhkov

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Instagram @arthurpirozhkov

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Instagram @arthurpirozhkov

В отдельной фотоподборке Рева представил поклонников шесть вариантов стрижки усов и бороды.

«Что не сделаешь ради искусства… А вам, мои дорогие „дру“ и „бро“, какой образ больше нравится?» — обратился к своим подписчикам звезда.

Мнения среди аудитории разделились. Большинство насмешил шестой вариант а-ля «прапорщик Задов».

«Только шестая фотография»,

«У нас все звезды сейчас, за редким исключением, как на шестом фото! Слились просто», — посмеялись комментаторы. 

Не смог пройти мимо посты своего коллеги и известный юморист и шоумен Максим Галкин. 

«На последнем фото ты явно недоволен результатами выборов», — сравнил шоумена с президентом Белоруссии Максим Галкин.

Однако некоторые фанаты отметили, что актеру гораздо лучше с бородой, которая была до бритья.

«Первый вариант лучше всех вам подходит», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv сообщил, что Ревва в образе Артура Пирожкова устроил массовые танцы во дворе дома.

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