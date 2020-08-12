«Не доволен выборами»: Галкин высмеял образ Реввы с усами
Актер и певец Александр Ревва опубликовал фотободборку в Instagram, которую прокомментировал знаменитый юморист.
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Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov
Актер и певец Александр Ревва, известный телезрителям под псевдонимом Артур Пирожков, превращает в шоу даже обыденные эпизоды жизни. В этот раз шоумен развлекся в барбершопе.
«Все, я сейчас буду прощаться с моей любимой бородкой… Пушком, да!» — сообщил артист на своей странице в Instagram.
В отдельной фотоподборке Рева представил поклонников шесть вариантов стрижки усов и бороды.
«Что не сделаешь ради искусства… А вам, мои дорогие „дру“ и „бро“, какой образ больше нравится?» — обратился к своим подписчикам звезда.
Мнения среди аудитории разделились. Большинство насмешил шестой вариант а-ля «прапорщик Задов».
«Только шестая фотография»,
«У нас все звезды сейчас, за редким исключением, как на шестом фото! Слились просто», — посмеялись комментаторы.
Не смог пройти мимо посты своего коллеги и известный юморист и шоумен Максим Галкин.
«На последнем фото ты явно недоволен результатами выборов», — сравнил шоумена с президентом Белоруссии Максим Галкин.
Однако некоторые фанаты отметили, что актеру гораздо лучше с бородой, которая была до бритья.
«Первый вариант лучше всех вам подходит», — отметили пользователи.
Ранее 5-tv сообщил, что Ревва в образе Артура Пирожкова устроил массовые танцы во дворе дома.
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