Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате
По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, к началу учебного года готовы более 36 тысяч образовательных учреждений.
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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания у Владимира Путина заявил, что занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате. По его словам, учебный процесс будет проходить при обязательном соблюдении всех мер санитарной безопасности.
«Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — сказал Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения отметил, что первоклассниками в 2020 году станут порядка двух миллионов россиян. Всего за парты в новом учебном году сядут 17 миллионов школьников.
Сергей Кравцов добавил, что к началу образовательного процесса готовы более 36 тысяч учреждений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году.
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