Звезда сериала «Сваты» впервые за долгое время показала подрастающего сына

Украинская киноактриса Анна Кошмал, ставшая знаменитой после съемок в сериале «Сваты», поделилась в Instagram редким снимком своего сына. С момента последней публикации маленький Михаил заметно подрос. На фото ребенок с интересом разглядывает цветные огоньки, которые мама назвала «мотыльками».

Малыш одет в бежевые шортики и голубую футболку, а обут в бежевые сандалии. Впрочем, лицо малыша хорошо разглядеть в кадре не удается. Снимок сделан в темное время суток, а Миша смотрит вниз, поэтому не видно большинства деталей. В

«Мотыльки. Мой», — подписала публикацию Кошмал.

Подписчики звезды сериала «Сваты» пожелали молодой семье благополучия, а также отметили, что публикации актрисы вызывают умиление.

Instagram @smorkovkina

«Такая добрая фотография»;

«Вы очень классная";

«Талантливая, вдохновляете и мотивируете»,

«Это так мило и атмосферненько», — написали фанаты актрисы под публикацией.

Ранее 5-tv сообщал, что одного из актеров сериала «Сваты» перестали узнавать фанаты.