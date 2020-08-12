Звезда сериала «Сваты» впервые за долгое время показала подрастающего сына

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Софья Зуева
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Актриса Анна Кошмал не любит демонстрировать публике свою личную жизнь. Фото двухлетнего Миши практически не найти в сети.

Фото, видео: Instagram @smorkovkina

Украинская киноактриса Анна Кошмал, ставшая знаменитой после съемок в сериале «Сваты», поделилась в Instagram редким снимком своего сына. С момента последней публикации маленький Михаил заметно подрос. На фото ребенок с интересом разглядывает цветные огоньки, которые мама назвала «мотыльками».

Малыш одет в бежевые шортики и голубую футболку, а обут в бежевые сандалии. Впрочем, лицо малыша хорошо разглядеть в кадре не удается. Снимок сделан в темное время суток, а Миша смотрит вниз, поэтому не видно большинства деталей. В

«Мотыльки. Мой», — подписала публикацию Кошмал.

Подписчики звезды сериала «Сваты» пожелали молодой семье благополучия, а также отметили, что публикации актрисы вызывают умиление. 

Instagram @smorkovkina

«Такая добрая фотография»;

«Вы очень классная";

«Талантливая, вдохновляете и мотивируете»,

«Это так мило и атмосферненько», — написали фанаты актрисы под публикацией.

Ранее 5-tv сообщал, что одного из актеров сериала «Сваты» перестали узнавать фанаты.

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