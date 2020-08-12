Звезда сериала «Сваты» впервые за долгое время показала подрастающего сына
Актриса Анна Кошмал не любит демонстрировать публике свою личную жизнь. Фото двухлетнего Миши практически не найти в сети.
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Фото, видео: Instagram @smorkovkina
Украинская киноактриса Анна Кошмал, ставшая знаменитой после съемок в сериале «Сваты», поделилась в Instagram редким снимком своего сына. С момента последней публикации маленький Михаил заметно подрос. На фото ребенок с интересом разглядывает цветные огоньки, которые мама назвала «мотыльками».
Малыш одет в бежевые шортики и голубую футболку, а обут в бежевые сандалии. Впрочем, лицо малыша хорошо разглядеть в кадре не удается. Снимок сделан в темное время суток, а Миша смотрит вниз, поэтому не видно большинства деталей. В
«Мотыльки. Мой», — подписала публикацию Кошмал.
Подписчики звезды сериала «Сваты» пожелали молодой семье благополучия, а также отметили, что публикации актрисы вызывают умиление.
«Такая добрая фотография»;
«Вы очень классная";
«Талантливая, вдохновляете и мотивируете»,
«Это так мило и атмосферненько», — написали фанаты актрисы под публикацией.
Ранее 5-tv сообщал, что одного из актеров сериала «Сваты» перестали узнавать фанаты.
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