«У меня нет пластики!» — фанаты едва не довели до истерики похорошевшую солистку Little Big

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Светлана Александрова
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Похудевшая Софья Таюрская выложила в сеть фото в купальнике.

Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya

Тема:
Little Big

Феноменально похудевшую и похорошевшую вокалистку группы Little Big фанаты едва не довели до истерики подозрениями в хирургических манипуляциях над внешностью. Софья Таюрская выложила в своем Instagram фото в купальнике, демонстрируя результаты своих усилий по борьбе с лишними килограммами, но вынуждена была отбиваться от нападок пользователей сети.

«У Соньки щеки пропали, видать комки удалила», — предположил один из подписчиков.

«Нет не удаляла, у меня их нет», — ответила ему 29-летняя артистка.

«Фотошопа-то сколько…» — подметил другой.

«Всего-то маска инстаграма», — оправдалась Софья.

Instagram @sonyatayurskaya

В конце концов певица, видимо, устав отвечать на разного рода замечания, разразилась эмоциональной тирадой, утверждая, что никогда не делала никаких пластических операций.

«Почему, если человек херачит годами над своим телом, старается, работает над собой, то это сразу пластика! У меня нет пластики! У меня все свое, это во-первых, во-вторых, никто не отменяет удачный ракурс и фильтры!» — написала Таюрская в ответ на очередной критический комментарий.

Впрочем, большинство поклонников поддержали артистку и постарались подбодрить ее комплиментами.

«Фигурка просто шикарная!»

«Обалденная!»

«Ждем номер два».

«Соня, молодец! Красотка! Большая работа над собой! Так смешно читать комментарии, но популярность она такая — куда деваться! Удачи тебе в творчестве! И оставайся всегда собой!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще не так давно вокалистка Little Big выглядела совсем по-другому. Судя по снимку, который она опубликовала в соцсетях, ей удалось сбросить не менее 30 килограммов.

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