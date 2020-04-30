Софья Таюрская преобразилась до неузнаваемости, став стройной красавицей из довольно полной девушки. Поклонники полагают, что она сбросила не менее 30 килограммов.

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Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya

Тема:
Little Big

Солистка российской рейв-группы Little Big Софья Таюрская показала, как выглядела в юности. Она проделала удивительную работу над собой, превратившись из полной девушки в стройную красавицу.

Софья сообщила подписчикам, что в течение долгого времени боролась с лишним весом. В подтверждение своих слов Таюрская выложила коллаж из ее снимка 2008 года и недавней фотографии.

Instagram @sonyatayurskaya

Чтобы у поклонников не осталось сомнений, она сделала еще один коллаж со старым и новым фото.

Instagram @sonyatayurskaya

На данный момент 28-летняя солистка Little Big весит около 55 килограммов при росте 164 сантиметра. Таюрская не уточнила, на сколько именно килограммов похудела. Фанаты уверены, что она скинула не менее 30 килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Софья Таюрская разоткровенничалась во время самоизоляции о лидере группы Little Big Илье Прусикине. Она дала честные ответы на вопросы поклонников о любви, фронтмене группы и реакции близких на ее карьеру.

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