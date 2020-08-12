Видео: вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой пять километров

Вулкан Синабун выбросил столб пепла высотой пять километров в регионе Каро на острове Суматра в Индонезии. Многочисленные видео произошедшего накануне катаклизма появились в социальных сетях. По данным газеты The Jakarta Post, за последние три дня вулкан извергался четырежды, хотя до этого год не проявлял активности. После извержения в понедельник выбросил еще один — двухкилометровый столб пепла.

Как уточняет издание, извержения не привели к жертвам среди населения, но растревожили жителей Индонезии. Люди оставили свои дома после того, как пепел толстым слоем покрыл окрестности и сделал утреннее небо похожим на ночное. Об этом сообщил сотрудник центра вулканологии и уменьшения геологических опасностей в провинции Северная Суматра Армен Мутера. Вулканологи предупреждают, что вскоре остров ждет новая череда извержений.

«Мы зафиксировали усиление тектонических землетрясений на горе Синабунг за последние 12 часов. Это признаки предстоящих извержений. Мы должны повысить нашу бдительность и избегать опасной зоны», — добавил эксперт.

Первое за 400 лет извержение Синабуна произошло в 2010 году. В 2014-м аналогичный катаклизм привел к гибели 16 человек, а в 2016-м — семерых человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что высота столба пепла вулкана Эбеко на Курильских островах превысила три километра.