Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов в Минске

Фабрики и заводы Белоруссии присоединяются к бессрочной стачке протеста, объявленной оппозицией после президентских выборов. Активисты требуют пересчета результатов голосования и освобождения всех задержанных за участие в беспорядках. Таких, по данным МВД республики, только за последние сутки - две тысячи человек.

Бойцы белорусского ОМОНа штурмуют подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского. Силовики врываются в подъезды для задержания участников акции протеста. В городе слышны взрывы и выстрелы.

В уличных схватках пострадали более 20 правоохранителей. Один из демонстрантов погиб, у него в руках взорвалась самодельная граната. Не допустить новой крови призывает проигравшая Лукашенко Светлана Тихановская - она уже покинула страну

Сегодня Белоруссию покинули освобожденные накануне репортеры российских СМИ, но судьба еще нескольких наших журналистов остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске начались новые задержания протестующих.