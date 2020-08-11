Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов в Минске

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В результате беспорядков после президентских выборов в Белоруссии только за последние сутки задержаны около двух тысяч человек.

Фото, видео: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH, 5-tv.ru

Фабрики и заводы Белоруссии присоединяются к бессрочной стачке протеста, объявленной оппозицией после президентских выборов. Активисты требуют пересчета результатов голосования и освобождения всех задержанных за участие в беспорядках. Таких, по данным МВД республики, только за последние сутки - две тысячи человек.

Бойцы белорусского ОМОНа штурмуют подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского.  Силовики врываются в подъезды для задержания участников акции протеста. В городе слышны взрывы и выстрелы. 

В уличных схватках пострадали более 20 правоохранителей. Один из демонстрантов погиб, у него в руках взорвалась самодельная граната.  Не допустить новой крови призывает проигравшая Лукашенко Светлана Тихановская - она уже покинула страну 

Сегодня Белоруссию покинули освобожденные накануне репортеры российских СМИ, но судьба еще нескольких наших журналистов остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске начались новые задержания протестующих. 

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