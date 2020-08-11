Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов в Минске
В результате беспорядков после президентских выборов в Белоруссии только за последние сутки задержаны около двух тысяч человек.
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Фото, видео: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH, 5-tv.ru
Фабрики и заводы Белоруссии присоединяются к бессрочной стачке протеста, объявленной оппозицией после президентских выборов. Активисты требуют пересчета результатов голосования и освобождения всех задержанных за участие в беспорядках. Таких, по данным МВД республики, только за последние сутки - две тысячи человек.
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