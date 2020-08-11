Третий акт: в Минске начались новые задержания протестующих

В ожидании третьей ночи протестов правоохранительные органы Белоруссии решили подготовиться. К столице республики подтягивается военная техника, а возле станций метрополитена уже начались задержания. Как сообщает РИА Новости, солдаты патрулируют улицы возле столичного метрополитена и задерживают всех, кто вызывает подозрение.

В это же время к центру города стягиваются подразделения ОМОН и внутренних войск Белоруссии.

В Белоруссии вторые сутки противостояния завершились массовыми задержаниями, пострадали сотни человек, есть первая жертва столкновений. Беспорядки охватили всю страну, но самые масштабные в Минске, туда перебросили тяжелую военную технику.

Силовики использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, ближе к утру ОМОН доложил о вытеснении демонстрантов. Центральные районы столицы сейчас оцеплены, но оппозиция готовится к новому удару.

Сегодня в Белоруссии началась всеобщая забастовка — не работают крупнейшие заводы страны. Валентин Трушнин с хроникой протестов.

Дежавю — первое, что приходит в голову. Фейерверками по спецназу уже стреляли. Шесть лет назад, в столице одного европейского государства. Теперь и в Минске.

Этой ночью противостояние силовиков и демонстрантов достигло пика — столкновений с таким уровнем взаимного насилия в Белоруссии не было никогда. Светошумовые гранаты с одной стороны, бутылки с зажигательной смесью с другой. Протест стремительно радикализируется.

Появляются все более четкие признаки организации. Протестующие начинают координировать свои действия. Например, создают искусственные пробки, чтобы техника с ОМОНом не проехала.

И еще один тревожный симптом — расчеловечивание оппонентов. Так было в Киеве, когда демонстранты, не рефлексируя жгли своих сограждан — бойцов Беркута. И вот уже в Минске водители сбивают сотрудников милиции.

И все это под аплодисменты толпы. По сценарию, любому перевороту необходима сакральная жертва.

Сначала на ее роль претендовал попавший под автозак мужчина, но он выжил. Этой ночью первый погибший все-таки появился, но поднять его имя на знамя борьбы оппозиция не торопится. Все дело в том, что протестующий подорвался на своем же самодельном взрывном устройстве, которое хотел бросить в омоновцев. Получилось не очень сакрально.

На подкрепление в Минск уже посылают тех, кто поднабрался опыта, в том числе украинских радикалов. Действуют не таясь.

Заявления сторонников Лукашенко о том, что протест координируется из-за рубежа, сегодня утром получил неожиданное и наглядное подтверждение — лидер оппозиции Светлана Тихановская подалась в бега и теперь находится в Вильнюсе. Об этом сообщил глава литовского МИДа. Но перед отъездом Тихановская успела дать в Минске пресс-конференцию, где объявила о собственной победе на выборах.

Однако то, что сейчас происходит в Белоруссии меньше всего похоже на «мирные перемены».