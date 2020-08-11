«Общая проблема»: Лавров о задержании в Белоруссии российских журналистов
Министр иностранных дел РФ отметил, что Москва будет добиваться урегулирования ситуации.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, 5-tv.ru
Москва будет добиваться скорейшего урегулирования ситуации с задержанными в Белоруссии российскими журналистами. Об этом сегодня заявил глава МИДа Сергей Лавров.
«Это все очень прискорбно, и разговор — он должен идти не только потому, что это произошло и происходит в Белоруссии, а потому, что это общая проблема. Мы будем в том числе и в наших двусторонних контактах со всеми нашими партнерами, где работают российские журналисты, добиваться недискриминационного отношения к ним, разумеется, при понимании, что все должны соблюдать соответствующее законодательство», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Сегодня Лавров провел первые с начала пандемии очные переговоры с главой МИД Германии. Дипломаты обсудили решение международных проблем, а также сотрудничество в гуманитарной сфере — речь о совместной работе историков в год 75-летия окончания Второй Мировой войны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что внештатного журналиста РЕН ТВ Семена Пегова, задержанного в ходе массовых протестов в Минске, освободили.
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