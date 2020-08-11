«Общая проблема»: Лавров о задержании в Белоруссии российских журналистов

Эфирная новость 10

Министр иностранных дел РФ отметил, что Москва будет добиваться урегулирования ситуации.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, 5-tv.ru

Москва будет добиваться скорейшего урегулирования ситуации с задержанными в Белоруссии российскими журналистами. Об этом сегодня заявил глава МИДа Сергей Лавров.

«Это все очень прискорбно, и разговор — он должен идти не только потому, что это произошло и происходит в Белоруссии, а потому, что это общая проблема. Мы будем в том числе и в наших двусторонних контактах со всеми нашими партнерами, где работают российские журналисты, добиваться недискриминационного отношения к ним, разумеется, при понимании, что все должны соблюдать соответствующее законодательство», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня Лавров провел первые с начала пандемии очные переговоры с главой МИД Германии. Дипломаты обсудили решение международных проблем, а также сотрудничество в гуманитарной сфере — речь о совместной работе историков в год 75-летия окончания Второй Мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внештатного журналиста РЕН ТВ Семена Пегова, задержанного в ходе массовых протестов в Минске, освободили. 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
Муж Легкоступовой устроил ДТП, пока певица лежит в коме
22:18
«Общая проблема»: Лавров о задержании в Белоруссии российских журналистов
21:57
«Русского хакера» обвинили в краже «постыдных» фото принца Гарри
21:54
Следственный комитет займется расследованием получения травм Легкоступовой
21:31
Супруга госпитализированной Легкоступовой допросили в полиции — видео
21:15
«Собаки лают, караван идет»: Рудковская похвасталась новыми успехами сына

Сейчас читают

«Цирк!» — юрист заподозрил Ефремова в «симуляции» приступа в суде
Что случилось с Легкоступовой? Шокирующие детали последнего месяца звезды
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок