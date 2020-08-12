Отголоски истории: Останки 11 погибших в ВОВ студентов нашли в Ленобласти

Страшные отголоски Великой Отечественной обнаружили на раскопках в Ленинградской области. Братская могила, а в ней останки 11 подростков. У всех - пулевые ранения в голову и грудь - явные следы массового расстрела. Также попадались вещи студентов: алюминиевая ложка, пуговицы, щипцы для колки сахара, перочинный ножик и даже карманнные часы швейцарской фирмы.

О массовом расстреле подростков в стало известно сразу после Великой Отечественной войны. Об этом писали районные газеты.

Корресподент Алексей Полторанин выяснил: о трагедии знали, но тела искали годами. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Псковской области найдены массовые захоронения. В годы оккупации в деревне Моглино фашисты устроили концлагерь, все окрестности превратились в расстрельные полигоны.