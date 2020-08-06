Новые факты жутких преступлений нацистов: останки более 50 человек обнаружены под Псковом
В годы оккупации в деревне Моглино фашисты устроили концлагерь, а вся территория вокруг превратилась в места казни.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru
Еще одно массовое захоронение жертв немецких карателей времен войны обнаружено в Псковской области. В годы оккупации в деревне Моглино фашисты устроили концлагерь, все окрестности превратились в расстрельные полигоны.
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