Новые факты жутких преступлений нацистов: останки более 50 человек обнаружены под Псковом

Еще одно массовое захоронение жертв немецких карателей времен войны обнаружено в Псковской области. В годы оккупации в деревне Моглино фашисты устроили концлагерь, все окрестности превратились в расстрельные полигоны.

В безымянных могилах похоронены сотни узников фабрики смерти.

Роман Ишмухаметов о том, как современные технологии помогают восстановить историческую справедливость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СКР рассматривает массовое захоронение под Псковом как геноцид.