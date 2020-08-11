«Русского хакера» обвинили в краже «постыдных» фото принца Гарри

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Виктория Андреева
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По примерным оценкам, в сеть «утекло» более 200 неприглядных снимков герцога Сассекского вместе с супругой.

«Русского хакера» обвинили в краже «постыдных» фото принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com /Pool

Программиста из России обвинили в краже «постыдных» личных фотографий членов британской королевской семьи — принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

По версии издания, неизвестному хакеру удалось взломать облачное хранилище, в котором находились более 200 снимков четы, авторство которых принадлежит фотографу Алексу Любомирски. Тайный похититель опубликовал их на форуме Tumblr. Отмечается, что эта «утечка» сильно взволновала Кенсингтонский дворец.

«Среди украденных были слишком личные фото пары со свадебной церемонии, а также других королевских приемов. Были и те, что вышли нехорошо: кадры с полузакрытыми глазами и прочие нелицеприятные вещи. Их планировали удалить. Гарри и Меган пребывают в шоке, что их личные данные кто-то может заполучить вот так просто», — пишет Daily Mail.

Когда именно хакеру удалось взломать облачное хранилище супругов — неизвестно. Есть предположение, что это случилось во время предыдущей «утечки» в июне 2019 года. Имя того самого «русского программиста» также не называлось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл проиграла в суде журналистам. 

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