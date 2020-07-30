Меган Маркл проиграла журналистам в суде

В апреле 2020 года в Лондоне начались слушания по иску актрисы Меган Маркл против четырех известных таблоидов Великобритании. Жена принца Гарри обвиняла их в травле после распространения ее личной переписки с отцом, но доказать этого не смогла, пишет один из фигурантов по делу The Daily Mail.

Британский суд, несмотря на дорогих адвокатов Маркл, счел, что оснований для обвинений в травле у нее нет. Большую часть претензий Маркл в суде назвали основанными на ее личном мнении и эмоциях. То же коснулось и письма, написанного ей отцу Томасу Марклу, который в последнее время опять готов общаться с прессой и делиться подробностями из жизни своей знаменитой дочери.

Теперь Меган Маркл придется заплатить 67 тысяч фунтов, которые пойдут на оплату судебных издержек ответчиков. Стоимость ее собственных расходов на ведение дела не сообщалась.

Меган согласилась с таким решением, хотя и не ожидала подобного исхода. Однако она поставила условие таблоидам о нераспространении имен ее подруг, «молодых матерей с детьми», которые фигурировали в следствии. Daily Mail и другие ответчики назвали это нарушением принципа открытого правосудия Великобритании, однако суд собирается рассмотреть этот момент.

Предположительно, пройдет еще одно закрытое заседание в суде, которое посетят все подруги Меган, упомянутые в деле. Самой Маркл и ее супруга принца Гарри на рассмотрении в суде не было, они продолжают оставаться в США.

5-tv.ru писал, что в новой книге о Меган и Гарри рассказывается правда об их отношениях с Уильямом и Кейт Миддлтон.