Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев выразил опасения, что историческое здание в любой момент может рухнуть из-за строительных работ в метро неподалеку. В беседе со СМИ во вторник, 11 августа, известный дирижер заявил, что выход из затруднительного положения необходимо искать «общими усилиями».

По мнению Гергиева, продолжать строительство метрополитена чрезвычайно опасно. Худрук посетовал, что ремонтные работы не только «портят вид» Театральной площади, на которой расположен культурный объект. Велик риск смещения грунта, и, как следствие, появление трещин и даже обрушения несущих конструкций здания театра и примыкающей к нему консерватории.

«Историческое здание Мариинского театра — не то, чем можно рисковать. Консерватория и Мариинский театр — это едва ли не самая славная часть истории России. Ни один проект связанный с метрополитеном не может покуситься на эту историю. Не ценой этих памятников! <…> И я думаю, что сегодня эти опасения разделяются очень многими», — сообщил Валерий Гергиев.

По словам дирижера, в его представлении есть масса вариантов урегулирования данного вопроса. Однако важно сделать это грамотно и быстро, желательно, в ближайшие две-три недели. Ведь с наступлением холодов могут проявиться и другие проблемы.

«Тянуть с этим нельзя! Думаю, еще год-два исторические здание будет давать спектакли. Если возникнет аварийная ситуация, мы будем реагировать. Но сегодня любое продолжение работ будет усугублять как для консерватории, так и для Мариинского театра опасность потенциального разрушения и даже непоправимого», — взывал к помощи деятель искусства.

Как известно, контракт на строительство станции «Театральная» был заключен еще в 2015 году. До недавнего времени, по оценке вице-губернатора Максима Соколова, все работы шли в соответствии с графиком и без видимых нарушений. Однако как только появилась информация о просадке грунта, был организован Технический совет с участием экспертов из Горного университета, профильных комитетов администрации Северной столицы, ОАО «Метрострой» и проектных организаций. На ближайшем совещании специалисты рассмотрят все имеющиеся жалобы и проанализируют ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мариинском театре из-за подвижек грунта просел пол и появились трещины.