В Мариинском театре из-за подвижек грунта просел пол и появились трещины

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В 2014-м здание признавали частично аварийным, говорили о сквозных трещинах и сползании конструкции в Крюков канал.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

В Петербурге также ведется контроль за масочным режимом, там, где он обязателен, например, на объектах культуры. Таких, как Мариинский театр, который 1 августа возобновил работу исторической сцены. Но коронавирус — не единственная угроза для театра.

В распоряжении «Известий» оказались кадры последствия ЧП — из-за подвижек грунта в Мариинке просел пол. Сегодня эксперт нам подтвердил — сразу на 12 сантиметров. По стенам пошли трещины. Из-за чего, насколько это опасно, узнала Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый «живой» концерт Мариинского театра.

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