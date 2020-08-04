В Мариинском театре из-за подвижек грунта просел пол и появились трещины

В Петербурге также ведется контроль за масочным режимом, там, где он обязателен, например, на объектах культуры. Таких, как Мариинский театр, который 1 августа возобновил работу исторической сцены. Но коронавирус — не единственная угроза для театра.

В распоряжении «Известий» оказались кадры последствия ЧП — из-за подвижек грунта в Мариинке просел пол. Сегодня эксперт нам подтвердил — сразу на 12 сантиметров. По стенам пошли трещины. Из-за чего, насколько это опасно, узнала Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый «живой» концерт Мариинского театра.