В Мариинском театре из-за подвижек грунта просел пол и появились трещины
В 2014-м здание признавали частично аварийным, говорили о сквозных трещинах и сползании конструкции в Крюков канал.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
В Петербурге также ведется контроль за масочным режимом, там, где он обязателен, например, на объектах культуры. Таких, как Мариинский театр, который 1 августа возобновил работу исторической сцены. Но коронавирус — не единственная угроза для театра.
В распоряжении «Известий» оказались кадры последствия ЧП — из-за подвижек грунта в Мариинке просел пол. Сегодня эксперт нам подтвердил — сразу на 12 сантиметров. По стенам пошли трещины. Из-за чего, насколько это опасно, узнала Елена Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый «живой» концерт Мариинского театра.
Читайте также
83%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?