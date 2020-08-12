Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии после выборов
Глава европейской дипломатии призвал белорусские власти начать диалог с обществом.
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Фото, видео: EPA / YURI KOCHETKOV
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против некоторых представителей белорусских властей. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросовета. В документе отмечается, что ЕС не признает прошедшие 9 выборы президента Белоруссии ни свободными, ни справедливыми, а власти применили в отношении народа «непропорциональное и неприемлемое насилие».
«Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.
Боррель призвал власти страны начать диалог с обществом и отметил, что Евросоюз намерен продолжать поддерживать независимую, суверенную, процветающую и стабильную Белоруссию.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «прискорбным» задержание российских журналистов в Белоруссии и заявил, что Москва будет добиваться скорейшего урегулирования вопроса.
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