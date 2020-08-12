«Влюбленные»: Собчак подшутила над своим фото с сыном
На своей странице в Instagram российская телеведущая выложила милый кадр.
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Фото, видео: Insytagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак опубликована на своей странице в Instagram фотографию со своим сыном Платоном. Снимок вызвал полярные реакции к поклонников.
На фотографии телеведущая стоит вместе с Платоном у каменной стены, и они смотрят в разные стороны. В подписи к публикации с иронией Собчак отметила, что именно так поступают влюбленные.
«Влюбленные — это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны чтобы ничего не пропустить», —написала светская львица.
Однако поклонники Собчак не оценили иронию публикации. В комментариях они отметили и нелепость снимка, и припомнили неудавшийся брак с отцом мальчика, актером Максимом Виторганом.
«Какая же нелепейшая фотография»
«Папу высматривает, а с мамой, похоже, незнаком», — возмутились комментаторы.
Однако другая часть фанатов сделала комплименты Ксении. По их словам, Платон — очень красивый мальчик, а Ксения ведет отличный блог, за которым интересно наблюдать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак объяснила гениальность нового клипа Лободы.
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