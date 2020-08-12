Корреспондент МИА «Россия сегодня» Питалев вернулся из Минска на родину

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Карина Бернтгольц
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Журналист был задержан в Белоруссии в тот момент, когда собирался освещать несанкционированный митинг.

Корреспондент МИА «Россия сегодня» Питалев вернулся из Минска на родину

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев вернулся из Минска в Россию. Вместе с журналистом на родину приехал журналист Znak.com Никита Телиженко.

Ранее появилась информация о том, что Питалев пропал в Белоруссии. В связи с этим редакция МИА "Россия сегодня" была вынуждена обратиться в российское посольство.  Позже выяснилось, что фотокорреспондент был задержан правоохранитнлями в тот момент, когда собирался освещать несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск - город-герой".

Питалев был доставлен в СИЗО в Белоруссии откуда вышел 11 июля вечером и направился в Смоленск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фабрики и заводы Белоруссии присоединяются к бессрочной стачке протеста, объявленной оппозицией после президентских выборов. Активисты требуют пересчета результатов голосования и освобождения всех задержанных за участие в беспорядках. 

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