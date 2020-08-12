Представлены итоги регистрационного этапа выборов-2020

Россия готовится к Единому дню голосования. Сегодня представители Общественной палаты и «Гражданского контроля» подвели итоги регистрации кандидатов и партий на выборы. 13 сентября пройдут кампании различного уровня. В 18 субъектах россияне будут выбирать главу региона. На руководящие должности выдвинулись 147 человек.

«В тех же самых регионах, когда были прошлые выборы, таких было 122 человека. Как говорится, рост здесь налицо. Конечно, это явный показатель роста активности кандидатов на выборах губернаторов», — отметил председатель координационного совета общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

В 11 регионах будут голосовать за депутатов местных парламентов. А в четырех — пройдут дополнительные выборы в Госдуму. Новые народные избранники заменят своих коллег, которые по разным причинам больше не могут работать на Охотном ряду. В единый день голосования состоятся также муниципальные выборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить многодневное голосование.