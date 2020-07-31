Путин подписал закон о голосовании на выборах в течение трех дней

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить многодневное голосование. Соответствующий документ был опубликован днем 31 июля на сайте правовой информации.

Согласно новому закону, формат трехдневного голосования будет возможен не только при проведении местных, но и парламентских выборов. Вместе с тем в документе закреплены положения, регламентирующие строгий порядок отзыва члена комиссии, который с настоящего времени определяется в соответствии со строгими правилами.

Так, политическая партия может внести в руководящий орган, который и назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве и предложение по новой кандидатуре. Если последний пункт не будет соблюден, то вопрос об отзыве члена избирательной комиссии рассматриваться не будет вовсе.

Также в законе отмечается, что голосование по открепительным удостоверениям или досрочное голосование не будет доступно при проведении многодневных выборов или референдума.

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