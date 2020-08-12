Недовольные ремонтом соседей сверху жильцы спилили газовые трубы — видео

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Бытовой конфликт между жителями одного из домов произошел в Нижегородской области.

Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

В Нижегородской области конфликт будущих соседей оказался в центре внимания администрации и аварийных служб. Пока владельцы верхней квартиры делали ремонт и готовились к переезду, жильцы нижней - срезали им газовые трубы и сдали в металлолом.

Новоселам, судя по всему, придется самим оплачивать новые коммуникации. Как выяснил корреспондент Артур Ломидзе, дохода от продажи труб на компенсацию ущерба точно не хватит. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потолок рухнул на спящих жителей дома в Нижегородской области. 

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