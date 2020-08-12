Какие регионы РФ признаны самыми «чистыми?» — рейтинг
На основе целого ряда аспектов специалисты составили список самых экологичных округов страны.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Экологи составили природо-охранный рейтинг округов России. Оценили все аспекты: от сбросов в воду до раздельного сбора мусора.
Лучшим назван Центральный федеральный округ. Именно в него входят регионы-лидеры - самые чистые области страны:Тамбовская и Белгородская. Там высаживают миллионы молодых деревьев, правильно утилизируют бытовые отходы и работают с населением - постоянно проводят экологические акции.
На другом конце списка - Уральский федеральный округ. Статистику ему подпортили аутсайдеры - Свердловская и Челябинская области. В небе над регионами регулярно фиксируют выбросы вредных веществ, а власти никак не могут ликвидировать нелегальные свалки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал. что военные начали экологическую операцию в Иркутской области.
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