Экологи составили природо-охранный рейтинг округов России. Оценили все аспекты: от сбросов в воду до раздельного сбора мусора.

Лучшим назван Центральный федеральный округ. Именно в него входят регионы-лидеры - самые чистые области страны:Тамбовская и Белгородская. Там высаживают миллионы молодых деревьев, правильно утилизируют бытовые отходы и работают с населением - постоянно проводят экологические акции.

На другом конце списка - Уральский федеральный округ. Статистику ему подпортили аутсайдеры - Свердловская и Челябинская области. В небе над регионами регулярно фиксируют выбросы вредных веществ, а власти никак не могут ликвидировать нелегальные свалки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал. что военные начали экологическую операцию в Иркутской области.