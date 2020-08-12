Россияне смогут увидеть звездопад Персеиды невооруженным глазом

Ночью жители Земли стали свидетелями самого мощного звездопада в году. По словам астрономов, именно в это время, так называемый Поток Персеиды достигнет пика своей активности.

Наблюдать его рекомендуют примерно за час до рассвета и лучше всего - за городом. Главное, чтобы небо было ясное.

Персеиды считаются самым ярким звездопадом года. Максимальная скорость потока достигает 110 метеоров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где на небе нужно искать комету Неовайз, которая в следующий раз пролетит около Земли через 6800 лет.