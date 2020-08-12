Россияне смогут увидеть звездопад Персеиды невооруженным глазом
Наблюдать его лучше всего перед рассветом вдали от городских огней.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
Ночью жители Земли стали свидетелями самого мощного звездопада в году. По словам астрономов, именно в это время, так называемый Поток Персеиды достигнет пика своей активности.
Наблюдать его рекомендуют примерно за час до рассвета и лучше всего - за городом. Главное, чтобы небо было ясное.
Персеиды считаются самым ярким звездопадом года. Максимальная скорость потока достигает 110 метеоров в час.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где на небе нужно искать комету Неовайз, которая в следующий раз пролетит около Земли через 6800 лет.
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