Россияне смогут увидеть звездопад Персеиды невооруженным глазом

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Наблюдать его лучше всего перед рассветом вдали от городских огней.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Ночью жители Земли стали свидетелями самого мощного звездопада в году. По словам астрономов, именно в это время, так называемый Поток Персеиды достигнет пика своей активности.

Наблюдать его рекомендуют примерно за час до рассвета и лучше всего - за городом. Главное, чтобы небо было ясное.

Персеиды считаются самым ярким звездопадом года. Максимальная скорость потока достигает 110 метеоров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где на небе нужно искать комету Неовайз, которая в следующий раз пролетит около Земли через 6800 лет.

 

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