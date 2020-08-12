Деятельность группы наркодилеров пресекли в Приморье — видео
Задержанных подозревают в причастности в общей сложности к 18 эпизодам сбыта запрещенных веществ.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, YouTube @МВД МЕДИА
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» в Приморском крае пресекли деятельность группы неаркодиллеров. По версии следствия, местный житель организовал преступную деятельность и вовлек в нее 11 человек в возрасте от 21 до 56 лет, в том числе своего сына.
Задержанные подозреваются вменяется причастность к 18 эпизодамв причастности в общей сложности к 18 эпизодам сбыта запрещенных веществ, 15 из которых — факты сбыта наркотиков в крупном и значительно крупном объеме. В отношении них заведено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.
Во время задержания в квартире предполагаемых злоумышленников было обнаружено, помимо средств связи, банковских карт и другого имущества, масло каннабиса весом около двух килограмм. На черном рынке, по словам представителей МВД региона, такое количество стоит около двух миллионов рублей и составляет примерно восемь тысяч разовых доз.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Лидер группы и самые активные участники находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.
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