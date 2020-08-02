Измены жене, наркотики и рехаб: Как Джиган едва не пустил свою жизнь под откос?

Сегодня, 2 августа, свой 35-й день рождения отмечает один из самых скандальных представителей отечественного шоу-бизнеса рэпер Джиган. Казалось бы, у этого человека есть все — слава, поклонники, деньги, а главное — красавица-жена и четверо очаровательных детей. Однако в последнее время имя Джигана ассоциируется вовсе не с новыми вехами его творчества или семейными достижениями, а скандалами и наркотиками. 5-tv.ru рассказывает, как успешный рэпер встал на дорогу саморазрушения.

Сотрудничество с Black Star и ссора с Тимати

Настоящее имя Джигана — Денис Устименко-Вайнштейн. Впервые Москва узнала о парне из Одессы в 2008 году, когда вышел совместный трек Богдана Титомира, Тимати и Джигана «Грязные шлюшки». Песня стала настоящим хитом, и после этого начинающего исполнителя пригласили в Black Star. За время сотрудничества с лейблом Джиган принял участие во многих ярких и запоминающихся коллаборациях. Среди самых известных — совместный трек с Тимати «Одноклассница», с Юлией Савичевой — «Отпусти» и Анной Седоковой — «Холодное сердце».

В 2012 году Джиган выпустил сольный клип на песню «Нас больше нет», а вскоре после этого он заявил об уходе из Black Star из-за разногласий с Тимати.

Instagram @timatiofficial

Впрочем, заката карьеры уже популярного на тот момент исполнителя не случилось. Его клип на трек «Надо подкачаться» набрал миллионы просмотров на YouTube, а на премии «Муз-ТВ. Эволюция» в 2014-м Джиган был признан лучшим хип-хоп проектом года. К этому времени надежный тыл рэперу уже на протяжении долгого периода обеспечивала Оксана Самойлова — девушка, с которой Джиган задался целью построить крепкую и любящую семью.

Красивая картинка семейной идиллии

Джиган познакомился с Оксаной Самойловой на одной из вечеринок, и уже через несколько дней вместе с ней он отправился отдыхать на юг. Тогда оба еще не были очень знаменитыми, поэтому в первое время влюбленным приходилось снимать однокомнатную квартиру без особых удобств.

В 2011 году у пары появился первый ребенок — дочка Ариела, а спустя полтора года Джиган и Самойлова сыграли красивую свадьбу. Дата была выбрана символичная — 12.12.2012. На торжестве присутствовали только самые близкие — возлюбленные не захотели устраивать пафосных церемоний. Тогда поклонники посчитали, что это служит явным доказательством того, что Джиган и Самойлова не играют на публику, а просто искренне любят друг друга.

К тому времени, когда на свет появились еще две дочки пары — Лия и Майя, рэпер и его избранница стали довольно успешными людьми. Джиган состоялся как музыкант, а Самойлова — как блогер. Чуть позже девушка стала еще и бизнесвумен — разработала собственную линию одежды и открыла косметологический салон.

Instagram @iamgeegun

За развитием отношений сладкой парочки следили миллионы российских подписчиков, которые восхищались идиллией, царившей в семье. Как Джиган, так и Самойлова производили впечатление заботливых родителей и верных супругов. Многие брали с них пример. Именно поэтому откровенные признания Самойловой, в которых она рассказала о многочисленных изменах рэпера стали громом среди ясного неба для всех фанатов пары.

Жизнь под откос

Впервые о проблемах в семье Джигана стало известно в 2018 году. Тогда Самойлова публично поведала, что еще до свадьбы рэпер запрещал ей видеться с подругами и ездить отдыхать без него. А если она все же поступала по-своему, муж закатывал ей истерики и доводил до слез.

Узнав об авторитарном характере звезды, поклонники уже тогда почуяли неладное. Вскоре стало известно о загулах Джигана и его зависаниях в клубах с другими женщинами. Поначалу вездесущие сплетни Самойлова воспринимала как попытки хейтеров разрушить ее брак. Однако, как пишет Starhit, «доброжелатели» пары сумели достать компромат на рэпера. После того, как супруга хип-хоп исполнителя своими глазами увидела факт его измены, заснятый на видео, она поняла, что слухи об интрижках на стороне не были преувеличены.

В феврале 2020 года Самойлова подарила Джигану сына Давида. Как раз в это время рэпер пустился во все тяжкие — начал принимать наркотики, злоупотреблять алкоголем и полностью пренебрегать обязанностями мужа и отца. После музыкант провел прямой эфир у себя в Instagram, во время которого ругался матом и выпивал. Тогда же Джиган сбрил бороду и брови и уехал в реабилитационный центр в Майями. В это время Самойлова подала на развод.

Попытки вернуть семью

Поначалу Оксана Самойлова была настроена крайне решительно. В своем микроблоге знаменитость заявляла, что устала от лжи, измен и неадекватных выходок мужа, которые сильно отражаются на ее детях.

Рэпер в течение некоторого времени не выходил на связь, а после, во время прямого эфира с Тимати, признался ему, что в рехабе пережил настоящий ад и только жена смогла вытащить его из чудовищной ситуации.

В июне должно было состояться предварительное заседание по разводу звездной пары, однако ни Джиган, на Самойлова на него не явились. Чуть позже Самойлова призналась, что приняла решение сохранить семью ради детей, которым, по ее словам, она дала «маленький шанс на маму и папу».

Пока фанаты звездной четы гадают, как супруга рэпера после всего пережитого смогла простить Джигана, сам исполнитель, похоже, всерьез намерен встать на путь исправления. После лечения он начал занимать спортом, больше времени проводить с семьей, а недавно даже набил татуировку Family First (Семья на первом месте). Поклонники рэпера уверены — даже несмотря на все свои прошлые ошибки, у Джигана еще пока есть все шансы снова завоевать доверие супруги. Правда, если он опять не сорвется.

Ранее 5-tv.ru писал, как Оксана Самойлова пережила ссору с Джиганом.