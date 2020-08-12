Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска — видео
Оцепления в центре белорусской столицы после беспорядков уже сняты, движение транспорта возобновилось.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru
В Белоруссии уже третьи сутки не стихают массовые беспорядки. Демонстрантов на улицах меньше, чем в предыдущие дни, но ожесточенные столкновения с силовиками продолжаются. В стражей порядка летит пиротехника. Те отвечают резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Происходят и стычки в рукопашную.
На происходящее в Белоруссии уже отреагировали в Евросоюзе. И реакция оказалась, как говорят эксперты, предсказуемой. Всю вину Брюссель возложил на официальный Минск и собирается провести переоценку отношений, а затем — вероятнее всего ввести санкции.
«Невероятные издевательства, репрессии против кандидатов, их команд, против журналистов, блогеров, активистов, мирных манифестантов, уровень насилия после голосования, жестокого насилия — все это неприемлемо. Мы осуждаем насилие, призываем белорусские власти отпустить всех тех, кого задержали незаконно, исключительно по политическим причинам», — подчеркнул официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.
Белорусские власти в свою очередь попросили Европе не спешить с выводами, основанными большей частью на информационных вбросах от оппозиции. В МИДе Белоруссии готовы предоставить соответствующие факты, подтверждающие, что беспорядки были срежессированы извне.
«Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное — объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Бнлоруссии.
Прекратить беспредел — потребовала уже и сама оппозиция. Основной конкурент Александра Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская — призвала своих сторонников уважать закон и не устраивать стычки с милицией. По сообщениям прессы, в Минске к этому часу стало значительно спокойнее — оцепления в центре белорусской столицы уже сняты, движение транспорта возобновилось, а части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур покинули улицы.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «прискорбным» задержание российских журналистов в Белоруссии и заявил, что Москва будет добиваться скорейшего урегулирования вопроса.
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