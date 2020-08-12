Автомобиль столкнулся с поездом в Новгородской области

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 58

О пострадавших в результате инцидента в настоящий момент не сообщается.

Автомобиль столкнулся с поездом в Новгородской области

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Парфинском районе Новгородской области. Инцидент случился в 02. 54 часа в районе населенного пункта Пола. Информация о пострадавших и погибших в результате аварии пока не сообщается.

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по региону, для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекались 2 единицы техники и боевые расчеты. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Кому из пенсионеров стоит рассчитывать на повышение доплат в августе?
7:29
Утяшева устроила соблазнительную фотосессию в скалах в фантастическом купальнике
7:15
Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска — видео
7:10
Фанатов растрогал снимок Орбакайте в окружении детей
6:58
Видео: Старейший яхт-клуб в России прекращает работу
6:45
Как изменится линейка 1 сентября и расписание в школах из-за пандемии?

Сейчас читают

«Невероятно красива»: ТОП-5 соблазнительных фото внучки Боярского
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок