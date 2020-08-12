Автомобиль столкнулся с поездом в Новгородской области

Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Парфинском районе Новгородской области. Инцидент случился в 02. 54 часа в районе населенного пункта Пола. Информация о пострадавших и погибших в результате аварии пока не сообщается.

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по региону, для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекались 2 единицы техники и боевые расчеты. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.