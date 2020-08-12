Автомобиль столкнулся с поездом в Новгородской области
О пострадавших в результате инцидента в настоящий момент не сообщается.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Парфинском районе Новгородской области. Инцидент случился в 02. 54 часа в районе населенного пункта Пола. Информация о пострадавших и погибших в результате аварии пока не сообщается.
Как уточнили в ГУ МЧС РФ по региону, для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекались 2 единицы техники и боевые расчеты. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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