Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

|
Василий Заика
33

Специалисты Минтруда при анализе ситуации опирались на данные периода ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Специалисты Минтруда обозначили сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения. Как пишут «Известия», аналитики ведомства в ходе исследования взяли за основу данные периода ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Отмечается, что угроза потерять работу нависла над теми, кто трудится в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

Минимальной вероятности увольнения подвержены работники в логистической и консалтинговой отраслях, а также труженики химической, топливной и металлургической промышленности.

Аналитики Минтруда добавили, что в настоящий момент общее количество потенциальных безработных составляет почти 217 тысяч. Специалисты подчеркнули, что в 2019 году под риском увольнения находились вчетверо больше россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России 60% компаний снизили набор новых специалистов.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
В ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса
10:31
Трамп подколол Байдена после выбора кандидата на пост вице-президента
10:14
Адвокат Ефремова заявил о переносе заседания суда после недомогания актера
10:08
День Военно-воздушных сил: Как зарождалась авиация в России?
10:00
Прохор Шаляпин отказался уединяться в гробу с пенсионеркой
9:54
Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь при перелетах в Турцию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова повлияет на его наказание
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок