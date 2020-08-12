Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Специалисты Минтруда обозначили сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения. Как пишут «Известия», аналитики ведомства в ходе исследования взяли за основу данные периода ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Отмечается, что угроза потерять работу нависла над теми, кто трудится в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

Минимальной вероятности увольнения подвержены работники в логистической и консалтинговой отраслях, а также труженики химической, топливной и металлургической промышленности.

Аналитики Минтруда добавили, что в настоящий момент общее количество потенциальных безработных составляет почти 217 тысяч. Специалисты подчеркнули, что в 2019 году под риском увольнения находились вчетверо больше россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России 60% компаний снизили набор новых специалистов.