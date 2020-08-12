Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Специалисты Минтруда при анализе ситуации опирались на данные периода ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com
Специалисты Минтруда обозначили сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения. Как пишут «Известия», аналитики ведомства в ходе исследования взяли за основу данные периода ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Отмечается, что угроза потерять работу нависла над теми, кто трудится в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.
Минимальной вероятности увольнения подвержены работники в логистической и консалтинговой отраслях, а также труженики химической, топливной и металлургической промышленности.
Аналитики Минтруда добавили, что в настоящий момент общее количество потенциальных безработных составляет почти 217 тысяч. Специалисты подчеркнули, что в 2019 году под риском увольнения находились вчетверо больше россиян.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России 60% компаний снизили набор новых специалистов.
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