В России 60% компаний снизили набор новых специалистов

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Марина Неруцких
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По мнению экспертов, такая ситуация сохранится до конца 2020 года.

В России 60% компаний снизили набор новых специалистов

Фото: ТАСС / Rolf Vennenbernd

Распространение коронавируса в России привело к тому, что 60% компаний пришлось скорректировать принятую ранее стратегию найма новых сотрудников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования консалтинговой компании RosExpert. Из этого числа предприятий половина полностью отказалась принимать людей на работу. Только 40% представителей компаний рассказали — продолжают набирать новых специалистов с той же интенсивностью, что и раньше.

В исследовании принимали участие представители крупного и среднего бизнеса, представляющего в большей степени потребительский сектор, розничную торговлю и digital. В данных сферах оптимизировать свою работу были вынуждены компании непродовольственного направления, а также в сегменте b2b (бизнес для бизнеса), отмечают RosExpert.

По данным опроса, избежать увольнений сотрудников смогли более половины опрошенных предприятий (55%). Представители каждой пятой компании признались, что сокращения штата имели место, объяснив это в первую очередь потребностями фирмы, а пандемией. Четверть опрошенных рассказали, что за последнее время отказались от 20% персонала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких сферах легче всего найти подработку.

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