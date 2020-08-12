Прохор Шаляпин отказался уединяться в гробу с пенсионеркой

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Василий Заика
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Певец и его давняя подруга-поэтесса были приглашены на съемки клипа Анны Калашниковой.

Прохор Шаляпин отказался уединяться в гробу с пенсионеркой

Фото: Instagram @shalyapin_official

Финалист «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин отказался уединяться в гробу с пенсионеркой. Как сообщает сайт KP.RU, 36-летний певец и его давняя подруга — 76-летняя поэтесса Алла Пеняева были приглашены на съемки клипа Анны Калашниковой.

Согласно задумке режиссера, Прохор Шаляпин и его приятельница должны были изобразить чудаковатую парочку. В определенный момент обоим предстояло лечь в огромный винтажный гроб. Исполнитель заявил, что не намерен сниматься даже на фоне ритуального ящика для захоронения. По его словам, Алла Пеняева является очень суеверным человеком.

«Прохор и Алла должны были лежать вместе в гробу. Клип-то у нас мистический, вампирская история. Был заказан большой гроб, сделанный под винтаж. Но Прохор отказался сниматься не то, что в гробу, даже на его фоне», — цитирует издание Анну Калашникову.

По словам певицы, Прохор Шаляпин и поэтесса по задумке также должны были поменяться одеждой. «Фабрикант» категорически отказался надевать вещи пенсионерки. В итоге по сюжету, чудаковатая парочка провалилась сквозь землю.

Прохор Шаляпин завел дружбу с Аллой Пеняевой еще до участия в проекте «Фабрика звезд». На тот момент поэтесса была советницей мэра Москвы Юрия Лужкова и всячески пыталась скрасить досуг молодого человека. Разница в возрасте приятелей составляет 39 лет.

В результате общения певец стал обладателем малогабаритной квартиры в Москве. По некоторым данным, Прохор Шаляпин до сих пор проводит выходные у 76-летней женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шаляпин показал себя без купюр.

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