«Лучше на голую попу посмотреть!»: Шаляпин показал себя без купюр

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Алиса Старжевская
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Певец Прохор Шаляпин не постеснялся продемонстрировать свое тело без одежды.

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин обожает эпатировать публику — об этом говорят и его слова, и действия. На сей раз он выбрал второе, выложив на личной странице в сети Instagram свое обнаженное фото, призывно демонстрируя на 576 тысяч подписчиков округлость своих ягодиц.

«Ничто так не привлекает людей̆, как смех и грех!» — бесстыдно подписал Шаляпин свое фото.

Instagram @shalyapin_official

Выходка пришлась по вкусу его фанатам — в комментариях явное большинство одержали те, кто и идеальное тело Шаляпина оценили, и такое поведение вынужденного проводить в одиночестве период изоляции Прохора поддержали. Несмотря на обвинения одной из бывших возлюбленных в том, что он был отцом ее нерожденного ребенка, Шаляпин уверяет, что верен канадской бизнес-леди Тане Дэвис.

«А это красиво, черт возьми»;

«Лучше на голую попу Шаляпина посмотреть, чем на толстопузов в трусах»;

«Ну ничего не скажешь, хорош орех, а где же грех?» — написали поклонники артиста под фото.

Ранее 5-tv.ru приводил другие откровения об интимной жизни Прохора Шаляпина.

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