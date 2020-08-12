«Это не понты»: жена Игоря Николаева объяснила полеты на частном самолете

Свой «грустный праздник», как пел о нем Игорь Николаев, жена композитора отпраздновала в Юрмале вместе с супругом и дочерью. Что подарил ей народный артист на 38-летие, Юлия Проскурякова не раскрыла. Но дала прозрачный намек.

«На этот подарок, возможно, снимем клип. Думаю, вы уже догадались, что это», — цитирует певицу Starhit.

По ее словам, кризис не ударил по звездной семье. В Прибалтику супруги с ребенком прилетели на частном самолете. Это вызвало негодование многих интернет-пользователей. Поклонники восприняли такой жест как бравирование собственной роскошью. Проскурякова же уверяет: они отправились частным рейсом не из хвастовства.

«Если честно, мы не заметили каких-то возмущений, хейтеры или «особо завистливые» есть везде, зачем на них обращать внимание. Причина нашего отъезда в Юрмалу — продлить вид на жительство, который есть у нас в связи с покупкой недвижимости еще в далеком 2008-м году. Делать это необходимо каждый год и исключений быть не может, и так как обычные рейсовые самолеты сейчас не летают, пришлось брать частный борт. Поэтому в каком-то смысле — это вынужденная мера, нежели баловство или «понты», — рассказала Юлия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Проскурякова ответила на слухи о разводе с Николаевым.