«Без любви никак»: Жена Александра Малинина намекнула на разбитое сердце

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Валентин Черников
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Супруга певца выложила соблазнительное фото из Италии и оставила под ним провокационную подпись.

Фото, видео: Instagram @doktoremmamalinina

Сердце Эммы Малининой разбито — предположили поклонники. Эмодзи с таким обозначением супруга народного артиста поместила в своем посте в Instagram. Медик и бизнес-леди улетела на отдых в Италию, откуда выложила в микроблог привлекательный снимок. На фото она стоит в белом мини-платье с открытыми ногами и плечами на фоне лазурного побережья.

«Море, солнце и (разбитое сердце — Прим.ред.)», — написала Малинина без пояснений.

Instagram @doktoremmamalinina

Это сердечко насторожило поклонников дамы. Отдельные фолловеры предположили, что у нее начался курортный роман. Но, очевидно, поводов для беспокойства нет: супругу певца покорил не мужчина, а райский вид итальянской области Лигурии.

В комментариях одна из подписчиц упрекнула Эмму за излишне откровенный, по ее мнению, вид. Однако почитатели 58-летней Эммы всецело за нее вступились и указали на бестактность.

«Ощущение молодящейся дамочки. Неприлично в таком почтенном возрасте выставлять короткие ножки с открытыми коленями», — написала пользователь.

Фанаты указали: ноги Малининой вовсе не короткие, открытые колени для отдыха в жаркой стране — обычное явление, а возраст жены певца — лишь условность, ведь внешне ей не дашь и 45.

«Конечно, любовь… Без любви никак нельзя»;

«Ах, как вы здесь хороши и соблазнительны! Как вам удается так глобально менять внешность! Вы бесподобны, Эмма!

«Италия вам к лицу!» — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что итальянец полез целоваться к дочери Малинина в Амстердаме.

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