Итальянский турист потерял самообладание при виде дочери известного российского певца Александра Малинина. Как рассказала на своей странице в Instagram супруга исполнителя романсов Эмма, вместе с 19-летней Устиньей она прогуливалась по Амстердаму, когда на привлекательную девушку буквально набросился незнакомец и попытался поцеловать. Отбить дочь от страстного юноши под дружный хохот окружающих Малининой удалось не сразу.

«В Амстердаме, сегодня вечером, к закату мы с Устиньей пошли погулять и пофотографироваться. В какой-то момент вижу, что в кадр лезет молодой итальянец. Не успела я и глазом моргнуть, как все вышло из-под контроля… Что тут скажешь, парнишке влетело как следует моей большой и тяжелой сумкой… А вы говорите коронавирус… дистанцию соблюдать…», — написала под забавным роликом Эмма.

«Я до сих пор в шоке!» — добавила в комментариях сама Устинья.

Instagram @doktoremmamalinina

Поклонники звездной семьи в чем-то согласились с порывистым итальянцем и признали, что, глядя на Устинью, сложно остаться равнодушным. Так что не удивительно, что молодой южанин не смог удержать себя в руках.

«Губа не дура. Смотрю на Устинью — ей только принца. Никак не меньше».

«Нет, нет он и близко не ее типаж!»

«Трудно очень пройти мимо такой красоты, а сумкой это по-нашему!»

«Вам теперь придется всегда ходить с большой и толстой сумкой…»

«Я бы хотела увидеть, как вы его сумкой…»

«А мне вот кажется, что это добрый знак!», — обсуждают случившиеся пользователи.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Устинья — одна из двойняшек, родившихся у Александра и Эммы Малининых в 2000 году. У девушки есть брат Фрол. Еще в 16 лет Устинья начала карьеру певицы — она сама пишет музыку и слова к песням. А недавно юная артистка удивила поклонников, представ в образе роковой красотки.