«Как-то странно я отделался»: Филипп Киркоров переболел коронавирусом

Филипп Киркоров недавно перенес коронавирусную инфекцию. Об этом певец рассказал на закрытом показе нового клипа, снятого совместно с рэпером Давидом Манукяном, сообщает газета «Дни.ру».

Мероприятие прошло в одном из московских клубов в ночь на 12 августа. Широкой публике творение музыкантов показали на следующий день. Народный артист удивил гостей презентации не только дорогостоящими нарядами и аксессуарами из клипа, но и громким заявлением о болезни.

В мае этого года Филипп Киркоров публиковал в отрицательные результаты теста на COVID-19 своей семьи в Instagram. Но теперь он утверждает, что переболел опасной инфекцией, и может ходить без маски, поскольку в его крови находится большое количество антител.

«Как-то странно я отделался», — прокомментировал течение болезни музыкант.

По словам «короля» поп-музыки, болезнь прошла легко и бессимптомно, никто из его родственников и близких не заразился.

«Это случилось в соседней стране, где я был недавно», — заявил Киркоров.

Певец отказался раскрывать подробности, но можно предположить, что COVID-19 настиг его во время фестиваля искусств «Славянский базар» в белорусском Витебске, где тот выступал в июле.

«Когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время», — пообещал артист.

Ранее 5-tv сообщил о том, что Филипп Киркоров подарил возлюбленному Бузовой часы за 16 миллионов рублей.